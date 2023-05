Hugo Giaux: "Une saison complètement réussie"

Hugo Giaux jouait en U17, avant d’intégrer le noyau de P1 dès ses seize ans accomplis (le 11 septembre). Puis, ce fut la R2, en novembre dernier.

Pour lui, arriver à ce niveau était complètement inattendu. "J’étais d’abord là pour côtoyer le niveau seniors et espérer quelques minutes de temps de jeu, mais mon intégration a été plus rapide que prévu. Tout cela pour dire que cette saison est une réelle réussite, tant du point de vue personnel que collectivement."

Cette rapide évolution, il la doit notamment à son coach Bastien Gilain, car il estime que ce dernier correspondait parfaitement au style de l’équipe P1. Une équipe qui comptait des jeunes ayant déjà acquis de l’expérience à ce niveau. "Bastien m’a donné sa confiance et j’ai toujours travaillé pour essayer de la lui rendre au maximum. C’est probablement cette confiance réciproque qui m’a permis d’évoluer à ce niveau cette saison."

Malgré une proposition venant d’un étage supérieur, Hugo a fait le choix de rester à Natoye, où il évoluera en U18 Gold, ainsi qu’en R2, afin de continuer à progresser et à confirmer sa belle première saison en seniors. "Natoye, c’est un club familial, mais également un club formateur, qui donne la chance à ses jeunes d’intégrer les équipes seniors assez rapidement. Et où on a la chance de jouer devant de nombreux spectateurs, qui nous encouragent en toutes circonstances. Je remercie le club, et plus particulièrement mes coaches et mes coéquipiers, qui m’ont permis de réaliser une belle saison."