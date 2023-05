Hugo De Jaeghere veut jouer le plus haut possible

Dès l'âge de six ans et jusqu'à ses treize ans il a évolué au BC Fraire. Après avoir participé aux sélections provinciales et régionales il est passé par Belgrade. À seize ans il évoluait déjà en P1. Puis ce fut Waterloo en R1 avant de rejoindre Ciney. "Mon meilleur souvenir est très récent: c'est la montée en D3 puis le titre, une première pour moi. Nous avons aussi réalisé une bonne saison en P1. Malgré des jours"sans", j'estime que nous méritons ce que nous avons accompli. Malgré les différences d'âge entre les joueurs, le groupe est toujours resté soudé et chacun a apporté sa contribution. Les joueurs les plus expérimentés ont transmis leur expérience aux plus jeunes". "Pierre-Yves Delveaux est un top coach, un compétiteur comme l'ensemble des joueurs. Il a su gérer l'équipe et nous a amenés en finale de play-off. C'est aussi un bon vivant toujours partant pour faire la fête et passer un bon moment. Bonne chance Pierre-Yves pour rééditer cet exploit à Erpent".

Meilleur joueur de l'année en P1, il en est fier et reconnaissant envers les coaches qui ont voté pour lui. "À vrai dire, je ne m'attendais pas à être élu. J'ai toujours joué mon basket à 100%.. Je tiens également à remercier mes coéquipiers". La saison prochaine, Ciney pourra toujours compter sur ses services. "Nos objectifs seront de nous maintenir en D3 et en R2. Personnellement, j'ai l'ambition d'atteindre le plus haut niveau possible, qui sait en D1. "Être champion, c'est mérité! Il y a eu pas mal de blessures en fin du premier tour, mais cela ne nous a pas empêchés d'aller gagner des matches et de rester dans le top 4. Le passage en R2 sera un beau défi"