Finale de la coupe féminine: du 50/50 entre Bioul et Beauraing?

Les installations beaurinoises accueillent la finale de la coupe féminine, ce vendredi soir, entre deux clubs de l’élite provinciale. En championnat, les pensionnaires de la cité mariale ont dominé (9-1 et 0-2) les Sang et Or. "Notre parcours fut assez incroyable, avec de beaux matchs et une super-mentalité, rappelle le T2 bioulois, Luka Paparo. Morgane Volpe nous a dépannés en quart et en demi, en jouant au but, alors que c’est une joueuse de champ. Merci à elle, elle a été incroyable ! Si nous avons essayé de maintenir deux entraînements par semaine (ce qui ne fut pas facile), nous sommes loin de partir favoris. Les Beaurinoises seront chez elles. Mais une finale se joue au mental et à l’envie. Je suis certain que nos filles donneront tout ce qu’elles ont pour faire un résultat et soulever cette coupe. Elles le mériteraient vraiment, car c’est un noyau rempli de qualités et de joueuses incroyables."