Cyclisme: retour du Petit-Try sur les parcours

Depuis, ce raidard de Farciennes n’a plus été grimpé, sur la course. Notamment, à cause de travaux. Mais elle va réapparaître sur le parcours d’une épreuve cet été. "Ces travaux sont terminés et nous allons y passer avec la SD Worx BW Classic", indique Christophe Brandt. L’ancien pro, patron du Tour de Wallonie ou du Grand Prix de Wallonie, a dessiné le parcours de la course du Brabant wallon, à Tubize, qui, de kermesse pro, devient une épreuve UCI de catégorie 2 (comme, anciennement, le Circuit de Wallonie). Elle aura lieu le mercredi 19 juillet. "Une belle montée, qui était bien connue avant du Circuit de Wallonie et qui sera escaladée lors de la portion en ligne de cette épreuve, qui passera notamment par Sombreffe et Sambreville."

À nouveau utilisable, le Petit-Try reviendra-t-il sur le menu du Circuit de Charleroi-Wallonie ? "Ce n’est, pour l’instant, pas à l’ordre du jour, mais nous ne disons pas non, répond Franco Lapaglia. Cela fait quelques années que nous essayons de stabiliser le parcours de notre course. Elle a lieu le jeudi de l’Ascension, nous veillons à passer par des communes où il n’y a pas de kermesse, de brocantes ou autres festivités ce jour-là. Et puis, nous allons déjà vers Walcourt et les Lacs de l’Eau d’Heure pour corser le parcours, qui n’est pas aussi facile qu’on le croit."