Alain Alexis, le fédérateur

"Cela fait toujours extrêmement plaisir de décrocher cette récompense, avoue le chaleureux Alain. Je pense qu’un Amory Cleymans aurait aussi mérité ce trophée, mais il est jeune et je suis certain qu’il sera récompensé les saisons suivantes."

Faulx, c’est plus qu’un club, c’est une famille. Intérieurement, ses membres espéraient aussi que les prix décernés lors des Supercoupes iraient garnir la vitrine du club. C’est chose faite. "Les filles croisaient les doigts pour cela, car nous avons vécu une saison difficile, puis nous avons enchaîné avec notre belle série de victoires, le tout à six joueuses."

Pour Alain Alexis, en 25 ans de coaching, c’est plus de 11 titres (dont 3 coupes de la province et le fameux doublé avec Rochefort et Maillen en 2014) et deux titres de coach de l’année.

"Maillen, c’est mon club de cœur, c’est le village où j’habite. Mais à Faulx, c’est une véritable famille. J’ai rejoint le comité en début de saison, nous n’étions que quatre et maintenant, nous sommes dix. Ici, c’est encore trop tôt, mais dans un an, nous allons relancer des équipes de jeunes. Le club grandit étape par étape."

S’il raccroche au niveau féminin (Johan Gillain prendra le relais), Alain aura toujours la charge de l’équipe P2 hommes. "Entraîner des filles ou des hommes, ce sont deux choses différentes, il faut être plus à l’écoute avec les dames. Ma plus grande qualité ? C’est sans doute mon côté fédérateur, cela crée des liens et ça aide sur le terrain."