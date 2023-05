Union Namur: le projet de coopérative en marche

Présent, le bourgmestre Maxime Prévot a rappelé l’historique réaffirmant que toute ville souhaitait avoir un club de foot performant. "Dans la gestion passée les interlocuteurs changeaient trop souvent. L’histoire du stade était aussi liée aux résultats. Néanmoins la ville a assumé quand le club était en D2… et la garantie de 200 000 € quand il a fait faillite. N’oublions pas le centre de jeunes créé à Mascaux et l’engagement du club d’aller à Jambes à l’époque. On veut réussir ce transfert avec des dirigeants présents depuis trois ans qui ont des résultats sportifs. La vente du terrain Bas-Prés sera restituée au club. L’envie d’aider est donc réelle". Salvatore Curaba (RAAL) et Pierre Locht (CEO du Standard) ont ensuite pris la parole. Le premier rappelant l’importance de fédérer autour d’un club ainsi que la genèse du projet de coopérative qui soutient aussi la RAAL. Le second a insisté sur la nécessité de plus de concurrence au sein du foot wallon pour générer de l’enthousiasme. Une septantaine d’investisseurs potentiels a ensuite suivi les exposés technico-pratiques.