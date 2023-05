Un nouveau défenseur à Arquet

À 31 ans, "Yedi" Vuza viendra apporter toute son expérience dans la défense des Vedrinois. "Il a joué avec Jean Mathieu à Durbuy et c’est comme ça qu’on s’est intéressé à lui, explique le coach d’Arquet, Denis Sulejman. Comme il vient de déménager à Jambes, on a sauté sur cette belle opportunité. C’est un solide défenseur central qui nous fera du bien. Il a beaucoup joué en province de Liège (Cointe, Visé, Sprimont, Verlaine) mais aussi à Bomal et Durbuy. Il reste sur une saison sans jouer après son départ de Verlaine. Mais il sera prêt."