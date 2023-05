Arbitre: Federico

BIESME: absents: François, Van Den Abeele ; pas repris: Verelst, Dechamps.

GEER: au complet.

Comme à Meix il y a un an, Biesme a pris un énorme coup sur la tête dimanche à Gouvy. Rater de si peu la D3, niveau jamais atteint par le club et regarder l’adversaire fêter la montée au terme d’une rencontre qu’il n’a pourtant pas dominé, ça fait très mal. "C’est clair, confirme le coach Olivier Defresne, surtout quand on se rappelle le goal qu’on prend (un long dégagement suivi d’un rebond qui a surmonté le défenseur). Mais c’est le foot, on doit l’accepter."

Mardi, Olivier a d’abord joué au psychologue avant de dispenser un petit entraînement basé sur la récupération. "J’ai beaucoup parlé avec eux car on y croyait vraiment. Mais ça va, même si notre sort ne dépend plus uniquement de nous, je les sens prêts à terminer en beauté. On a retrouvé un groupe à Biesme après des débuts un peu compliqués et j’ai envie que cela se termine par une dernière victoire, il le mérite. Même si on ne fêtera rien jeudi, ce serait la cerise sur le gâteau avant d’attendre le résultat de La Louvière."

Physiquement aussi, il a fallu pas mal travailler mardi. "Le kiné est venu et a eu beaucoup de boulot, souligne Olivier Defresne. L’air de rien, dimanche, les gars ont beaucoup donné sur un grand terrain. Et la chaleur n’a pas aidé. Les 2 h 30 de trajet dans un car scolaire non plus. Les organismes ont trinqué."

Servidio dans le groupe

Pour la der’de la saison, le coach biesmois sera privé de François et Van Den Abeele, retenus par le boulot. "Et j’ai décidé de ne pas reprendre les joueurs absents mardi." Par contre, Servidio, en partance pour Courcelles, sera bien dans le groupe, contrairement à dimanche. "Je l’avais sanctionné suite à son comportement lors de son remplacement à la mi-temps face au Condrusien, rappelle Olivier. Mais je ne suis pas rancunier. Même si on est déçu qu’il nous quitte, il s’est expliqué et il sera avec nous." Jeudi soir, les Djobins seront en vacances, parés pour marcher tout le week-end à la Sainte-Rolande. "Ces marches folkloriques sont sacrées chez nous, conclut le coach biesmois. On y serra tous". Avec, il l’espère, un potentiel ticket pour la D3 en poche.

Tous derrière les Loups

Le vainqueur de cette consolation montera si La Louvière Centre rejoint la N1. Mais Biesme ou Geer pourrait déjà tirer un trait sur les derniers espoirs de D3 dès samedi soir si La Louvière s’incline contre Antwerp B (barragiste en N1). En cas de victoire des Loups, il faudra attendra dimanche 4 juin et le verdict du match de La Louvière, toujours au Tivoli, face à une D2 flamande: le Cercle B ou Hasselt.

Pour rappel, une montée de La Louvière libérerait une place en D2 pour Raeren. Et conjugué à un succès de Biesme, une place supplémentaire pour un Namurois en P1 (Rochefort B ou Wépion). Dans ce dernier cas de figure, cela aurait aussi des répercussions en P3 et en P4 namuroise.