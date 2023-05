7-9, 20-23, 13-17, 14-19.

FRAIRE: Scaillet 0, Detraux 17, Charles 5, M. Coppens 4, S. Coppens 0, Beaurir 4, Leclere 7 (1x3), Marquet 7,Sibille 4, Yanga 0, Pirau 0, Delahaut 6.

CINEY B: Th. Henin 1, A. Balthazar 8, Laroche 17, Gauthier 0, De Jaeghere 11 (3x3), Vandescure 8, Baerts 2, H. Henin 7 (1x3), M. Balthazar 14, Claisse 0, Lambert 0, Bourgeois 0.

D'entrée de match ce sont les Cinaciens qui déflorent la marque par M. Balthazar. Mais via Detraux c'est déjà 5-4 à la 4e. Par la suite les Philippevillains, imprécis et trop fougueux, n'arrivent plus à alimenter la marque durant trois minutes. Heureusement pour ces derniers, Detraux fixe le marquoir à 7-9 à la 10e.

Après un début de deuxième quart équilibré (15-16, 14e), le jeu va monter en intensité avec une équipe cinacienne plus performante qui peut compter sur Antonin Laroche pour opérer un premier écart significatif (22-32). Par Leclere et Marquet Fraire remet les pendules à l'heure même si cinq points séparent les deux équipes au repos (27-32).

La question est de savoir si les Coalisés vont pouvoir montrer un basket plus performant et surtout être plus précis à l'anneau. La seule solution pour espérer revenir dans le parcours et ne plus être obligé de courir après le score.

Si Detraux et Delahaut semblent répondre positivement à la question posée (31-32), Ciney réplique, lui, du tac au tac pour mener 33-40 à la 25e et encore 35-45 à la 27e.

Une fois de plus Fraire est à la traîne nanti d'un handicap de neuf unités au moment d'entamer le dernier round (40-49).

Dès l'entame de ce dernier quart, Fraire pense avoir trouvé une solution avec un marquoir monté à 44-49. Mais voilà les Condrusiens ne l'entendent pas de cette oreille et repartent de plus belle pour le 44-53 de la 34e.

On peut alors croire le match joué mais Fraire se rebiffe pour ne plus accuser qu'un retard de quatre points à l'entame des quatre dernières minutes (51-55).

Une fois de plus la fougue reprend de plus belle du côté visiteur qui trouve aisément et avec succès le panier frairois. Ciney peut fêter à nouveau un troisième titre tout comme ceux obtenus par ses équipes R1 Messieurs et Dames.

"Je suis évidemment satisfait de la tournure des événements, confie fièrement le capitaine cinacien Thomas Henin. Je suis également content pour l'équipe et pour le club. Nous avons montré plus de consistance dans le jeu mais aussi élevé notre jeu défensif, la clé de notre succès".