Petit-Waret B : coup d'essai, coup de maître pour Nicolas Marino

Le challenge était de taille pour le nouveau coach des Biwacks en début de saison. Ce dernier débutait en tant que T1 avec une équipe première et la seconde formation andennaise n'avait, jusque-là, connu que le fond du panier. Grand passionné de foot, Nicolas Marino et son adjoint Julien Louis ont mis tout leur dynamisme pour faire progresser leur noyau. Une saison assez "hard" , prolongée par un tour final stressant. Avec en bout de parcours, une montée pour les Verts. Pour une première, Nicolas Marino, son staff et leurs troupes ont réussi un coup de maître. Au coup de sifflet final du duel à Anseremme, l'intéressé ne pouvait retenir ses larmes : "j'avais encore eu un stress avant le match , révélait-il. Un gars d'Anseremme m'avait annoncé que cela faisait 7 ans qu'ils essayaient de monter. Je me suis dit: "est-ce que cela va nous tomber dessus?" . Le scénario du match semblait l'indiquer jusqu'à...la 85e. "Nous étions menés 3-2 à cet instant" relate notre interlocuteur. Les Biwacks allaient renverser la situation en dernière minute. Et le coach montant de se souvenir de deux moments clés de la saison : "Remporter la 2e tranche nous a un peu libérés, entame-t-il. Dans l'autre sens, la perte du titre nous avait donné un petit coup au moral".