Haversin: Julien Marchal reprend le coaching

Relégué en P2 au terme d’une fin de championnat houleuse, Haversin se devait en effet de retrouver un entraîneur, Jean-François Grégoire (qui avait pris le relais de John Galasso en cours de saison) ayant choisi de ne pas poursuivre à la tête des Jaune et Noir. Le poste n’est plus vacant et sera occupé par un local: c’est Julien Marchal qui a accepté de reprendre les rênes de l’équipe. S’il a déjà quelques expériences de coaching chez les jeunes à son actif, sur le terrain, c’est notamment sous les vareuses de Ciney ou d’Yvoir qu’on a pu voir Julien dans la province.