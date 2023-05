Classement des clean sheets (P1): Thibault Salmon dans le 11 de base

Le gardien de Loyers Thibault Salmon était assuré de finir tout en haut du classement, mais il restait à voir si son confrère Cyril Delaite à l’Union Dinantaise allait le rattraper pour un finish ex aequo entre les deux hommes. Au final, les Namurois n’ont pas fait dans la dentelle chez eux et ont écarté les Dinantais sur un score sans appel de 6-0. Pas de dernière clean sheet pour Cyril Delaite, donc… Mais pas non plus pour Thibault Salmon, qui a cédé sa place en cours de partie au bien nommé Florent Degand. C’est donc à deux que les portiers loyersois ont enregistré la 13e copie parfaite de la saison de leur équipe. Sur les 12 précédents matches sans encaisser, Salmon a tenu le zéro à 11 reprises alors que la douzième clean sheet a été réussie par Degand.