Changement de cap pour Sbaa: il choisit finalement Namur

Youness Sbaa, le papa d’Adel, avoue être un peu embêté par rapport à Verlaine mais il justifie ce changement de cap pour l’ancien rochefortois. "On avait dit non une première fois à Namur mais cette fois, c’est une opportunité impossible à refuser. Il y a déjà l’aspect sportif. À 22 ans, on ne peut pas laisser filer une proposition de N1, ce sera peut-être la dernière fois. Et puis au niveau qualité de vie, au lieu de faire 140 km aller-retour pour se rendre au foot, il en aura 60 à faire. Adel est tellement fier de rejoindre Namur, le club où il allait voir jouer son parrain Nadir. Le coach de Verlaine l’a compris même si je le répète, ce n’est pas du tout le style de la maison de dire oui à un club puis de changer d’avis." Il y aura de la concurrence chez les Merles mais la polyvalence d’Adel sur les flancs constitue un bel atout pour l’ex-Cinacien.

Namur a aussi conclu un troisième transfert. Un défenseur actif cette saison en nationale 1. L’accord entre le club et le joueur est officiel mais ce dernier doit encore prévenir son ex-employeur.