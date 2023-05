Dans le cadre du Mémorial Claude Delobbe, les joggeurs se retrouvent samedi à Petigny pour la course du Ry de Rome. Le départ des deux distances de 5 et 10 kilomètres est prévu à 16h.

www.goaltiming.be

La Bounante

Comme chaque année à la fin mai, le challenge des Ardennes fait une halte du côté de Graide-Station pour la Bounante. Ce dimanche, les joggeurs sont attendus dès 16h30 pour 5 ou 10 kilomètres.

www.ultratiming.be

Trail de Namur

C’est le retour du challenge de la Ville de Namur ce lundi de Pentecôte avec la 10e édition du trail de Namur. Au programme: les distances habituelles de 8, 16 et 24 kilomètres, dont les départs sont respectivement prévus à 11h, 10h30 et 10h.

www.chronorace.be

La Walhéroise

C’est une autre tradition du lundi de Pentecôte: on court également à Onhaye lors de ce jour férié. La Walhéroise propose des parcours de 8 kilomètres (plutôt jogging nature) à 11h, et des tracés typés trail de 13 kilomètres (10h) et 21 kilomètres (10h15).

www.ultratiming.be

Lustirun

Enfin, qui dit lundi de Pentecôte, dit aussi kermesse de Lustin. Et comme dit l’adage lustinois: "si tu sais sortir le dimanche, tu sais courir le lundi". Le Lustirun propose des parcours de 5 et 12 kilomètres (version jogging), prévus à 10h45 et 10h30, et un trail de 20 kilomètres, à 10h.

www.otopservices.be