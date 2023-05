Volley-ball: les jeunes des sélections namuroises se sont distingués à Kalmthout

Tous ces jeunes ont ainsi conclu leur cycle de trois ans en sélection avec grande distinction. "On trouvait que c’était une bonne idée, de les envoyer à ce tournoi en guise de clôture. Le CP avait payé les frais d’inscription et on disposait d’un logement sur place. Il n’y avait guère que le transport à assumer. Le vendredi étant un jour d’école en Fédération Wallonie-Bruxelles, on avait posé la question de la disponibilité à nos jeunes et fourni des justificatifs. Et presque tous avaient répondu présent. Les garçons étaient au complet et les filles quasiment", précise celui qui fit aussi office d’arbitre et de coordinateur des deux sélections, sur place. "Kalmthout est un gros club anversois, qui était actif en Ligue dames et N2 messieurs cette saison. C’était la dixième édition de leur tournoi international, qui a attiré 42 équipes (des U13 jusqu’aux U19), soit 350 participants, répartis dans cinq salles distantes de 5 à 10 minutes. On a par exemple évolué dans l’une qui appartenait à une école. Elle ferait pâlir d’envie bien des clubs de chez nous. Ils avaient aussi prévu un barbecue et une fête de fraternisation, le jeudi soir. Et tout s’est déroulé dans une excellente ambiance."