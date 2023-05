Volley-ball: la P1 dames passe à onze équipes

P2 dames: Arsimont, Ciney C, Couvin (montant), Dinant, Floreffe B, Doische B, Gembloux C (descendant), Lesse & Lhomme C (montant), Lesse & Lhomme B, Ohey C, Romedenne B, Le Roux B (montant).

P3 dames: Jemeppe C (descendant), Anhée C, Ciney D, Dinant B, Floreffe C, Gembloux E (montant), Namur D, Profondeville, Romedenne C, Tellinam B (descendant), VSport, Beauraing B (montant).

P4 dames série A: Profondeville B, Namur E, VSport B, Jemeppe D, Ohey D, Ciney E, Arsimont B, Le Roux C, Floreffe D, Romedenne D, Gedinne B.

P4 dames série B: Gedinne C, Dinant C, Doische C, Tellinam C, Beauraing C, Namur F, Ohey E, Couvin B, Ciney F, Floreffe E.

P1 messieurs: Arsimont, Beauraing, Ciney B (montant), Doische, Floreffe B, Gembloux (montant), Jemeppe B, Lesse & Lhomme C (montant), Namur B, Ohey.

P2 messieurs: Tellinam (montant), Beauraing B, Couvin, Dinant (montant), Doische B, Floreffe C (montant), Havelange, Ohey B, Le Roux, Walhain E (montant).

P3 messieurs: Namur C, Jemeppe C, Ohey C, Floreffe D, Lesse & Lhomme D, Gembloux C, Namur D, Anhée B, Profondeville, VSport, Ciney C, Le Roux B.