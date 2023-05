Volley-ball: Ciney et Namur aux finales nationales

Pour le club de Ciney, cette qualification est même une grande première. "J’en ai parlé au président et, selon lui, ce n’était jamais arrivé, confirme Jean-Christophe Dasty, qui encadre les U11 cinaciennes avec son épouse Anchalée Pluymers. On est arrivé là-bas le samedi, sans se faire beaucoup d’illusions. Le premier match de notre poule, gagné 2-1 contre Tchalou, fut le plus problématique. Ce fut plus facile ensuite, contre Barbar (2-0), puis Chaumont en demi-finale (2-0), avant qu’on ne s’incline contre Waremme, en finale (2-0). On avait décidé de faire tourner l’équipe et, même si deux filles sortent du lot, elles se sont toutes bien battues, en respectant bien les consignes. La belle aventure continuera donc ce samedi. On retrouvera Waremme, ainsi que Roulers et Waregem. On sait que le niveau est supérieur en Flandres. Mais c’est déjà une expérience fantastique, qui va marquer la vie de ces jeunes."

Le lendemain, la bonne nouvelle est venue des juniors de Namur, coachés par Clément Evrard. "On savait que Waremme était au-dessus du lot, mais on ne connaissait pas trop les autres adversaires. Nous, on était dans la poule de trois, alors qu’ils étaient quatre dans la seconde, ce qui impliquait plus de matchs pour eux. Ce n’était donc pas plus mal pour nous." Avec une victoire 2-1 contre Baudour et un revers 2-0 face à Waremme, les Namurois se classaient deuxièmes de leur groupe. "En demi, on a donc affronté le premier de l’autre poule, qui était Chaumont. Et, si on a un peu joué avec notre bonheur, on a fait ce qu’il fallait pour passer et se qualifier pour le national (2-1). En finale, on a livré une belle performance contre Waremme, en prenant 20 et 21 points lors des deux sets", conclut le passeur namurois, qui put compter sur le concours d’un cadet pour compléter le noyau en cours de route. Les Namurois croiseront à nouveau Waremme, mais aussi Haasrode et Oudenaarde, ce dimanche, en Flandres.

Classement des autres équipes namuroises: minimes garçons: Namur 5/6 ; cadettes: Romedenne 5/7 ; scolaires garçons: Floreffe 4/7 ; juniors filles: Namur 3/5 ; pupilles garçons: Ohey 4/6 ; minimes filles: Tellinam 4/6 ; cadets: Namur 4/6 ; scolaires filles: Gembloux 4/6.