Trail des Lacs de l'Eau d'Heure: Sébastien Thonet s'impose enfin

Avec 3 heures de VTT la veille dans les jambes, Célestin Evrats l’a joué filou pour décrocher la victoire sur le plus petit parcours. "On est resté à deux tout du long, avec Matthias Allegaerts, tout en se relayant. À plusieurs reprises, j’ai tenté de le décrocher mais en vain. J’ai donc lancé un sprint stratégique de très loin, mais pas à fond. Il m’a dépassé en donnant tout ce qu’il pouvait. J’ai alors enclenché une vitesse supplémentaire pour le redépasser dans le dernier virage. C’était chaud, mais je l’ai emporté d’une petite seconde", raconte le vainqueur. Chez les dames, le podium est composé d’Alison Carpentier, Felicie Akkermans et Eponine Franc.

Si Fabrice Pasque et Julien Lecompte se sont rapidement retrouvés en tête, on retrouvait Sébastien Thonet et Damien Aubertin juste derrière. Vers le 4e kilomètre, ces deux derniers sont revenus sur la tête de course, pour former un quatuor. Sébastien s’est isolé, accroché par Julien, qui a finalement lâché. "J’ai fait une petite erreur de parcours qui m’a coûté une dizaine de secondes et je souffrais de crampes dans les 3 derniers kilomètres, mais je suis satisfait de ma course. J’ai respecté le plan de maintenir les 15 km/h jusqu’au bout", raconte Sébastien Thonet, qui signe enfin un succès après sa 3e place au trail des 3 Vallées, et ses 2e places à l’Enfer du Viroin et au trail du Tyrol.

Valérie Seveno, surprise par la vitesse imposée par le peloton au départ, a découvert une jolie région. "Le parcours était roulant et la difficulté dans la cadence à maintenir sur ce parcours. J’ai pris beaucoup de plaisir avec ces singles dans les bois et ces passages près des lacs, dans une chouette ambiance", précise la traileuse. Sabine Fostroy et Marie-Christine Foulon ont complété le podium.

Kenny Drieghe, Lory Crapez et Rachid Chehboune se sont montrés les plus rapides sur la longue distance. Seules deux dames en avaient pris le départ, et c’est Audrey Frooninckx qui a gagné. "Il n’y avait pas énormément de monde malheureusement, et qu’une seule dame à mes côtés au départ. Elle m’a tenue jusqu’au 1er ravito, mais j’ai su garder la même allure et prendre de l’avance. Les derniers kilomètres étaient fastidieux, entre trop de bitume et les crampes qui faisaient leur apparition", regrette un peu Audrey.