Trail des Grottes de Han-sur-Lesse: Une fin de course magique au creux de la terre

Plutôt habitué à des distances un peu plus longues, Guillaume Franckinioulle s’est testé sur une petite distance. Il a tranquillement démarré avant d’accélérer après le premier kilomètre. Même Tanguy Bihain ne pouvait pas le suivre. Seul en tête, Guillaume pouvait profiter des grottes. "Le parcours était assez roulant, dans un cadre sympa. C’est finalement ma toute première victoire en trail", commente le vainqueur, qui se prépare pour les 42 kilomètres du Mont-Blanc fin juin, avant les 15 km de l’UTMB, où il sera en charge de l’assistance de Guillaume Deneffe. Eléonore Peeters, Eline Vlaeminck et Léa Backes ont formé le podium féminin des 6,5 km.

"Rien ne sert de courir, il faut partir à point", dit l’adage. Mathis Lange, l’athlète de la Belgique Trail Académie, n’a pas respecté le proverbe. Il a choisi de faire faux bond à Théo Suray au 8e kilomètre, sur les 12 qu’ils avaient à parcourir. Un peu plus tard, Théo découvrait qu’il était en tête, Mathis s’étant égaré. "J’ai appris à l’entrée des grottes que j’étais en tête. J’ai terminé la course avec des crampes en puisant dans mes dernières ressources", raconte celui qui s’est donc imposé. Derrière lui, toujours pas de Mathis, mais une Victoire Cravatte des grands jours. Pourtant pas sur son terrain de jeu favori, la coéquipière de Mathis a décroché la deuxième place au scratch. "Le format est en effet assez différent de ce que j’ai fait les semaines précédentes, avec le championnat de Belgique de course de montagne et le trail du Jambon, mais c’était aussi agréable de retrouver une épreuve plus roulante, d’autant que les jambes ont bien répondu, contrairement à l’estomac, qui faisait un peu la gueule. C’est sympa de varier les plaisirs, dans un superbe décor", souligne la gagnante.

Sur 22 kilomètres, Nicolas Macaret a franchi la ligne d’arrivée avec pas moins de 11 minutes d’avance sur Jérôme Chaboteaux et Mathieu Casse, qui sont arrivés dans la même seconde. Alors que ses jambes ont mis plus de 8 kilomètres à se dérouiller, c’est tout de même Maëlle Levacq qui s’est montrée la plus efficace. "J’avoue avoir été assez dubitative au départ sur la partie grotte, qui me semblait être un attrape-touriste. Mais finalement, je suis ravie. C’est un vrai cadeau de fraîcheur et de magie pour le dernier kilomètre. Cela fait du bien de terminer enfin un trail avec les pieds secs et presque propres", s’amuse-t-elle.

