Invité surprise du jogging de Floreffe, Mourad Elmatougui a survolé la longue distance

Sur le petit (mais piégeux) parcours de 4,6 bornes, Lucas Bastin s’est placé seul aux commandes, et exposé au vent. Cela ne l’a pas empêché de devancer Tom Dernies et Jérémy Mertens au moment de franchir la ligne d’arrivée. "Sur la fin, j’ai remarqué qu’un groupe de 3 athlètes revenait sur moi mais j’ai tenu bon pour décrocher la victoire", dit-il. Suite à une furieuse envie de se défouler, Aline Coulon a pris le départ sans grande prétention. Elle s’est finalement imposée devant Céline Tribolet et la jeune Maé Dohn. "Je préfère les trails, mais le parcours était assez sympa pour un jogging. Je ne m’entraîne plus trop, mais je reprends petit à petit la course à pied. Le départ était rapide, à 4,06 minutes au kilomètre, et je ne parvenais pas à garder ce rythme, mais je suis contente de ma course."