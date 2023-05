Football: Un lundi de Pentecôte au féminin au Parc des Roches

Le Foot4Girls Festival prendra la forme d’ateliers auxquels participeront toutes les joueuses, réparties en groupes d’âge et de niveau. "Le club accueille l’événement en collaboration avec l’ACFF, à la base du projet Foot4Girls. Trois animatrices de l’ACFF seront présentes, en plus de ceux de Rochefort. On veut mettre en avant le côté festif et rassembleur du foot, précise encore Anatole Lepère. L’idée est de prouver que chaque fille peut y trouver sa place, peu importe son niveau et son expérience. Cette matinée est ouverte à toutes, affiliées ou non. Un seul mot d’ordre: du fun ! Le club a d’ailleurs investi dans une cible géante en structure gonflable. Il y aura aussi un atelier bubble-foot."

Avec huit nouvelles recrues

Dans le cadre toujours exceptionnel du Parc des Roches, sous ambiance musicale pour l’occasion, les footballeuses auront droit à quelques surprises (à découvrir sur place), avant de pouvoir assister à deux rencontres 100% féminines. La première, à 14h30, opposera l’équipe nationale U15 luxembourgeoise à la sélection high potential U15 de l’ACFF. "Il s’agit des meilleures joueuses francophones de moins de 15 ans. Ensuite, à 17h, l’Union Rochefortoise Fémina affrontera ses voisines cinaciennes. L’objectif est de mettre à l’honneur un maximum d’acteurs du foot féminin namurois. C’est pour cela que Ciney a été convié à la partie, car c’est un club réputé pour la formation des jeunes et des jeunes footballeuses." Côté rochefortois, l’équipe alignée sera celle que coachera Rémy Ory la saison prochaine, avec les 8 transferts estivaux: les ex-joueuses de Longlier Carole Osselet (soulier d’or de la P1 luxembourgeoise en 2022), Apolline Laval, Eloise Remy, Isaline Brasseur et Louna Jabon, ainsi que Julie Ganseman et les sœurs Maeva et Edwina Evrard, de Marloie. "Le plus chouette avec ces arrivées, c’est que ce sont toutes ou presque des Rochefortoises qui viennent ou reviennent au Parc, pour rejoindre un projet rochefortois", se réjouit Anatole qui, avec le coach Ory, a pour mission de faire grandir la dynamique féminine à l’Union.

Le programme du jour :

10h - 12h : Foot4Girls Festival

Initiation au football pour les jeunes filles

14h30 : Match de gala

WU15 ACFF vs. WU15 Grand-Duché de Luxembourg

17h : Match amical

Union Rochefortoise Fémina vs. RUW Ciney Fémina

Inscriptions au Foot4Girls Festival sur le site de l’ACFF et détails de la journée sur la page Facebook de l’Union Rochefortoise.

Buvette et petite restauration sur place.