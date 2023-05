En venant s’imposer en terres condrusiennes pour arracher une belle, les Frairois se sont offert l’opportunité de décrocher le titre à la maison, ce mercredi soir. "Pourtant, nous avons eu du mal offensivement au début du game 2, analyse l’entraîneur philippevillain Nicolas Demande. En limitant Ciney à deux petits points dans le début de la deuxième mi-temps, ça nous a aussi aidés sur le plan offensif." Si Lenny Vandescure parlait d’un staff de qualité côté cinacien, il en est de même à Fraire avec, aux côtés du coach, Amaury Jadin et Jean Gehu qui apportent leur expérience du haut niveau. "Nous avions bien préparé la 2e manche la veille, le samedi, avec une analyse vidéo, explique le directeur technique frairois. Par rapport à Malonne, la difficulté est plus grande ici contre Ciney. Les Cinaciens disposent d’excellents joueurs qui évoluent à un niveau supérieur. Alors que contre Malonne, nous jouions face à une équipe roublarde et vieillissante. Si nous avons fait la différence défensivement dimanche, je pense aussi que Ciney s’est vu trop beau trop vite après le succès de 27 points chez nous."

Des propos que confirme le coach condrusien Pierre-Yves Delveaux, qui n’a pas vu le meilleur de son équipe. "Certains joueurs n’ont pas eu le rendement habituel, souligne-t-il. L’accumulation des rencontres, R1 puis P1, commence à se faire sentir. Et Fraire a mis l’intensité qu’il fallait pour nous faire mal." La belle décisive se jouera à la forme du moment, selon le futur entraîneur d’Erpent: "L’important pour nous sera de bien se reposer et d’analyser ce qui n’a pas été dimanche. C’est du 50/50 pour le titre." Cette troisième et ultime manche s’annonce très chaude dans un hall de Philippeville qui sera, une nouvelle fois, plein à craquer. Vandescure, malade dimanche, est incertain pour la belle.