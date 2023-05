Beuzet : Vanderstraeten et De Bie bouclent leur victoire à domicile

+ Les résultats des 4km

Un tour plus tard, c’était donc à Geoffrey de savourer sa victoire. "Le premier tour, je me sentais très bien et j’ai atteint un rythme élevé, avant un petit coup de mou. Au final, c’est une victoire très satisfaisante près de chez moi." Chez les dames, l’athlète Run Attitude Géraldine Minet a été la plus rapide. "Après un premier tour à fond, qui m’a permis de prendre la tête de la course, j’ai assuré, sachant grâce aux supporters en bord de route que j’avais de la marge sur ma principale concurrente", sourit Géraldine.

+ Les résultats des 8km

Sur la triple boucle, c’est un retour victorieux à la compétition pour "Papy" Éric Brossard. "J’étais déçu mais aussi content de voir que les plus rapides étaient sur les 8 kilomètres, car je ne voulais pas me flinguer. J’ai donc levé le pied après 1,5 kilomètre, en respectant le rythme que j’étais capable de tenir. Pas simple vu le gros manque d’entraînement et mes soucis respiratoires du moment", précise Éric. Comme pour Geoffrey sur le 8, c’est une victoire à domicile pour Charlotte De Bie, avec la double casquette de participante et de chronométreuse. "Je connais le parcours sur le bout des doigts forcément, mais j’ai profité de la présence d’un étudiant pour courir un peu malgré le chronométrage."

+ Les résultats des 12km