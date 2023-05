Balle pelote: Dave mise sur la jeunesse du cru

Dave fut naguère un fief ballant réputé et performant, militant notamment dans l’antichambre de l’élite, avant de connaître la descente et de frôler la disparition. "Après seulement deux luttes en nationale 2, deux joueurs se sont disputés dans une ambiance devenue exécrable et qui se solda par un forfait général", rappelle le truculent secrétaire, Pascal Knipping. Toujours est-il que les banlieusards namurois se retrouvèrent au bas de l’échelle en régionale 3, avec la nécessité de reconstruire une équipe. Mais avec, hélas, une nouvelle déconvenue à la clé. "J’ai voulu saisir l’opportunité de mettre mes gamins Antoine et Clément dans le bain, mais les vieux briscards les laissèrent sur la touche, précise Pascal. La disparition du club était inéluctable, lorsque Fabrice Cassart me signala qu’il était possible de poursuivre sans l’obligation d’aligner une équipe d’adultes." Afin de rebondir, les Davois ont joué la carte des jeunes, dont la plupart sont répartis entre le foot à Dorinne et la balle pelote à Dave. Dans la foulée, les parents se sont impliqués dans la gestion des installations et l’intendance. "Rien que du bonheur, dans une chouette ambiance, savoure le secrétaire, épaulé par le trésorier Alain Donnay et Georges André pour les équipements. La saison sera axée sur la formation et le perfectionnement, en offrant du temps de jeu aux sept joueurs. Nous reverrons nos ambitions à la hausse l’an prochain." Après avoir réanimé un cercle moribond, en misant sur la jeunesse du cru, Pascal se retirera avec le sentiment bien légitime du devoir accompli. "Dans deux ans, je céderai le relais du secrétariat à mon fils Clément."