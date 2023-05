Achet: 4 succès éclatants au jogging de la Creugette

Rapidement, Antoine Havenne, très en verve ces dernières semaines, s’est placé aux avant-postes sur la petite distance. Il n’a rien lâché et franchi la ligne avec près d’une minute d’avance sur le footeux Benjamin Dandoy et sur Valentin Grégoire. "L’écart avec les poursuivants est parfois difficile à estimer. Il fallait rester vigilant et maintenir l’effort jusqu’au bout. C’est ce que j’ai tenté de faire au mieux, et ce n’est qu’une fois la ligne d’arrivée franchie au terme d’un joli parcours très varié que je me suis rendu compte que l’écart était plus important que je ne le pensais", raconte Antoine Havenne.

Elle aussi survole les épreuves auxquelles elle prend part depuis quelques mois. Chez les dames, Sophie Aerts a décroché une nouvelle victoire en remportant les 7 kilomètres hamoisiens. "Les entraînements paient. Cette victoire prouve qu’il ne faut rien lâcher et j’y prends beaucoup de plaisir. Le parcours, qui mélangeait bois et route, était exactement ce que j’aime, malgré le fait qu’il soit exigeant", précise celle qui s’est imposée devant Anais Mazuy et Alice Fourneaux.

+ Les résultats des 7km

Sur le plus long parcours, l’athlète de l’ARCH Sébastien Deravet a bouclé les 14 bornes avec près de 3 minutes d’avance. "J’ai voulu prendre la tête de la course dès le départ, et je me suis vite retrouvé tout seul devant. Il ne me restait qu’à bien gérer ma course en gardant un bon tempo pour m’assurer de ne pas me faire rattraper. Une belle course, une super organisation, un tracé parfait et une ambiance au top pendant et surtout après course… Voilà le résumé de cette 5e édition de la Creugette", souligne Sébastien. Benjamin Balbeur a terminé sur la 2e marche du podium, devant Éric Brossard, victorieux la veille à Beuzet. Chez les dames, la victoire est revenue à Claire Viatour avec une minute 30 d’avance à l’arrivée, devant Amandine Anglade et Anne Sohy.

+ Les résultats des 14km