Tournoi caritatif au TT Vedrinamur: Les Pongistes du coeur font la foire

Depuis 1999, les bénéfices de l’événement sont reversés à l’ASBL Solidarité et Espoir Namur. Cette association œuvre à la clinique Sainte-Élisabeth dans le cadre de l’accompagnement physique, moral et financier des malades cancéreux. Outre les aides financières urgentes, Solidarité et Espoir contribue également au confort des patients par l’achat de matériel et d’appareillage. Elle intervient aussi dans la prise en charge des soins esthétiques et contribue par ailleurs à la recherche clinique en cancérologie.

L’action conjointe des "Pongistes du cœur" et de Solidarité et Espoir est précieuse. Elle concrétise un élan de générosité et de solidarité qui contribue largement au geste fondamental d’aide et de soutien aux personnes fragilisées par la maladie.

Ce samedi, les bénévoles vedrinois remettent le couvert avec l’espoir de battre un nouveau record. Le traditionnel tournoi affilié-non affilié réunira 56 équipes. "Actuellement, nous comptons 54 équipes, précise Céline Laforge. Il reste donc deux places. Chaque joueur s’engage à se faire parrainer."

Pour cette 35e édition, les organisateurs ont programmé un tournoi de pétanque par triplette formée. "On dispose de sept terrains. On affiche complet avec quatorze triplettes." Les enfants ne sont pas oubliés, vu le thème choisi de la fête foraine. " Il y aura une pêche aux canards, un château gonflable et divers jeux." Outre les activités sportives, un souper boulettes permettra de poursuivre la journée dans une belle ambiance.

Inscriptions au tournoi: 0496/46.05.59. Réservations pour le souper: 0485/68.03.54.