L’Union Sportive Couvinoise voit le jour

Entre Couvin/Mariembourg et son ancien directeur général Yannick Fery, parti du club il y a plus d’un moi, l’histoire est définitivement terminée. Alors que le clan Mousquet tente de reconstruire une équipe (voir ci-dessous), à l’ombre du stade Roi… Soleil, Yannick a décidé de créer un nouveau club. "Tout est en ordre, on a déposé le dossier avant la date butoir du 15 mai et on a reçu l’accord de l’Union belge ", détaille celui qui présidera désormais l’Union Sportive Couvinoise et son matricule 09808. Un nouveau club dans la province de Namur qui donnera d’abord la priorité aux jeunes. "On aurait bien aimé déjà inscrire une équipe en P4 mais c’était un peu tard pour l’enregistrer, poursuit Yannick. Nous allons quand même aligner une équipe réserve pour commencer la saison prochaine. Mais on se concentre sur les jeunes. On a reçu beaucoup de sollicitations de la part des parents, inquiet par rapport à l’avenir sportif de leur enfant. On voulait maintenir une continuité sur Couvin et c’est chose faite."