Loïc Besson rejoint Namur

Namur a débuté sa campagne des transferts en attirant le médian de Liège Loïc Besson. Un retour aux sources pour le joueur de 24 ans, formé en partie à Namur avant de partir à Ciney où il a joué ses premières minutes en équipe première. C’est ensuite Virton et Liège qui ont vu grandir le citoyen de Malonne qui avait commencé le foot dans son village. Après trois saisons chez les Sang et Marine, en N1, Loïc revient pour s’imposer. " C’est un chouette projet, je suis enchanté , explique le premier transfert des Merles. C’est vraiment beau de revenir dans un club où j’ai quasi fait toute ma formation. J’espère retrouver le temps qu’il me manquait depuis quelques saisons. Mais je vais devoir le mériter, comme tout le monde ."