Le Bioul relifté visera la P1 dans les deux ans

Mercredi, dans la buvette du Chérimont, le président Jean-Jacques Gaillard a présenté le nouveau coach Grégory Dejaiffe, son T2, Claudio Furguiele, et Kevin Boon, l’entraîneur des gardiens. Ainsi que le noyau qui débutera la prochaine campagne. Un tout nouveau noyau car seuls trois joueurs sont restés: Michaël Alexandre, Maxime Depree et Martin Bodart. L’ex-entraîneur d’Auvelais, qui a joué à Tamines, Couvin, Walhain, Aische et Fosses, a donc pris son bâton de pèlerin pour recruter douze joueurs.

"Nous repartons d’une feuille blanche, lance Michel Wilmart, le vice-président. Outre les nouveaux, nous allons intégrer trois joueurs issus de la P3 et plusieurs U17 vont rejoindre le groupe pour la préparation. Nous avons recruté des gars qui ont une belle mentalité et qui sont prêts à mouiller le maillot pour porter haut les couleurs du club." Avec ce tout nouveau noyau, les Bioulois veulent jouer le haut du tableau. "L’objectif est de monter en P1 dans les deux ans, précise le coach Greg Dejaiffe. Mais pour la future campagne, on visera d’abord le top 5 avec une qualification pour le tour final."

Chaque joueur est reparti avec le programme de reprise, avec un premier entraînement fixé le 18 juillet pour préparer un tournoi triangulaire le 21 avec Denée et les deux formations biouloises.

Le noyau 2023-2024

Michaël Alexandre, Martin Bodart et Maxime Depree, Mathis Alexandre, Gauthier Hiernaux et Luka Paparo (P3), Arthur Deheneffe, Hary de Vlieghere, Marcelin Fraiture, Valentin Hannut et Mirko Piraux (U17), Jérémy Conti, Jean-Luc Fabris et Yassin Tabi (Auvelais), Tom Graulus et Arthur Lejeune (Biesme), Boubou Ndiaye (Union Dinantaise), Julien Fabris (FCO Namur), Tom Herpers (jeunes RAAL La Louvière), Diego Genard (Malonne), Hugo Lecoyer et Théo Servais (Surice), Bastien De Vos (Tamines).

Une nouvelle trésorière

Charles Michel ne souhaitant plus gérer les finances, le comité bioulois a confié la trésorerie à Nathalie Collart. Le club devrait prochainement dévoiler le nom de son nouveau correspondant qualifié.