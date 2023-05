Jambes B promu en P3: une longue attente enfin récompensée

Au moment où la direction jamboise a décidé de se séparer du coach Roby Certo alors que son noyau était sur le podium à mi-parcours, on ne prêtait plus guère de chances aux Jambois. Michaël Evrard, le sympathique et dévoué délégué, resté sur le navire bleu et blanc jusqu’au bout, le reconnaît. "Nous n’avons pas vécu une saison facile. Pour le match qui a suivi le remerciement de Roberto, nous avions tout juste onze éléments, dont deux jeunes. Certains avaient été solidaires de Roby et refusaient de jouer", se souvient-il.