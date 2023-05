Escrime: 20 titres provinciaux ont été décernés à Floreffe

Une bonne septantaine de tireurs de tous les âges se sont présentés au centre sportif de Floreffe, ce samedi. Le cercle "Les 3 Armes", de Gembloux, bien aidé par le club local, y mettait en jeu les vingt titres provinciaux convoités. Des escrimeurs gembloutois, mais aussi de Ciney et de Namur, y ont croisé le fer. Chacun des trois clubs s’est surtout distingué dans son ou ses armes de prédilection, même si le fleurettiste gembloutois Miguel Navas s’est rappelé aux bons souvenirs des épéistes en s’emparant des deux titres seniors. Au final, le cercle d’Éric Hendrix est reparti avec onze titres, pour six aux "Mousquetaires" et trois pour les Namurois. La coupe interclubs, elle, est revenue aux Cinaciens d’Olivier Debondt.