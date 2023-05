Il devait abaisser son record personnel de 14 secondes, samedi à Karlsruhe (Allemagne) afin de décrocher le minimum qualificatif sur 3 000 m steeple pour les championnats d’Europe espoirs en Finlande. Mais avec 8’43’’93, l’athlète de l’ARCH Clément Labar a carrément pulvérisé son record de plus de 17 secondes pour décrocher son ticket continental et rentrer dans le top 20 national. Évidemment, le ticket pour l’Euro U23 est dans la poche du coureur cinacien.

Meilleure performance pour Eliott Crestan sur 400 m

Le Lesvois Eliott Crestan, en préparation de sa saison estivale, était du côté de Grenoble ce week-end avec le club de Bordeaux, qu’il représentait lors des interclubs français. Spécialiste du 800 m, il y a travaillé sa vitesse sur un seul tour de piste. Résultat ? Le sociétaire du SMAC a réalisé sa meilleure performance sur 400 m, avec un chrono de 46’’84, soit 23 centièmes de mieux que son dernier record. Eliott a également participé au relais 4x400 m en tant que quatrième et dernier relayeur, pour finir la course en 3’12’’29. Les athlètes bordelais ont terminé cette compétition en 4e place, eux qui évoluent en élite 1, le niveau le plus élevé des interclubs chez nos voisins.

On notera que deux autres athlètes du SMAC prestaient avec leur club français. Le décathlonien Benjamin Hougardy (Montpellier), en élite B des interclubs, s’est aligné à la perche (4m20) et au disque38m80) tandis que Thomas Moreaux (Maubeuge, D2A nationale) a envoyé son marteau à 49m55