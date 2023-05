Ciney, 6e au ranking provincial, perd ses IP en U12, U13 et U14 la saison prochaine

Le classement des meilleurs clubs formateurs de la province a été dévoilé ce lundi par l’ACFF. Ce classement se base sur le label (nombre d’étoiles obtenues) et sur le niveau des équipes du jeu à 11. Le top 5 namurois est emmené par Arquet, devant Meux, Tamines, Onhaye et Leuze (Entente Hesbignonne). Comme redouté par le président André Daoust, Ciney sort de ce top 5. Sixièmes au ranking, les Condrusiens ne pourront dès lors plus aligner d’interprovinciaux en U12, U13 et U14. "On s’en doutait à partir du moment où on a perdu une étoile, regrette-t-il. On perd 6 000 € de subsides mais le plus embêtant, c’est le sportif, pour nos jeunes. Pour les U10 et U11, cela n’aura pas d’incidence, les six premiers sont en IP. Par contre, pour les autres, on va devoir s’adapter. On a expliqué aux parents qu’on allait surclasser les équipes pour avoir du répondant en face. On le fera en U12 et U13. En U14, on organisera un maximum de matchs amicaux contre des IP. Les parents sont rassurés et il n’y aura pas d’exode. L’an prochain, on remplira les bonnes cases en renseignant les entraîneurs diplômés et on récupérera notre troisième étoile, c’est certain. Nos entraîneurs sont de qualité, tout comme les installations. C’est un petit coup d’arrêt mais on s’en relèvera. " Th.M.