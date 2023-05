Arbitre: Ledda

Cartes jaunes: Georis, Delvaux, Therer, Fabris, Blanchard, T. Graulus.

But: Schmitz (1-0, 84e).

GOUVY: Regnier, Georis (60e Burton), Devillet, Gillard, Georges (67e Therer), F. Burton, Zitella, Adam (60e S. Burton), Grommen, Delvaux (76e Schmitz), Geurde.

BIESME: Jacquet, Lisot (76e L. Graulus), Fabris, Blanchard, Depaemelaere, Nitelet, Lambert (87e T. Graulus), Mollet, Dubois, Lotte, François.

Olivier Defresne l’avait dit, répété et martelé: cette équipe de Gouvy, très physique et solide derrière n’aurait besoin qu’un d’un contre pour barrer la route de la D3 à son équipe. Cela ne consolera pas le coach djobin mais au jeu des prévisions, il a vu juste. Entré à la 76e, alors que son équipe souffrait dans un duel qui prenait de plus en plus la direction des prolongations, le grand attaquant des Gouvions Germain Schmitz profitait d’un long ballon dégagé par le défenseur Robin Gillard pour envoyer son équipe au paradis d’un lob imparable. "Un biesse goal", résumait le clan biesmois. Un dégagement anodin qui se transformait en passe décisive car surpris par le rebond du ballon, Xavier Blanchard laissait Schmitz se présenter seul face à Jacquet. "Si je loupe cette occasion à ce moment-là du match devant 500 personnes, je me fais trucider", savourait le buteur du jour. Le malheureux Xavier Blanchard, impeccable jusque-là, ne pouvait que constater les dégâts. "Dix minutes avant, j’ai la même balle et je remets de la tête au gardien. Ici, elle est trop haute et je n’arrive pas à la prendre. Je suis vraiment dégoûté, c’était le scénario redouté et il s’est produit. Le pire, c’est que ce n’est même pas une vraie occasion."

Pas d’occasion

Et des occasions, malgré une possession de balle largement à leur avantage, les Biesmois n’ont pas réussi à s’en créer. "C’est le premier match où je vois ça depuis mon arrivée, soulignait Olivier Defresne. C’est dû à la solidité du bloc adverse derrière mais aussi à un manque de mobilité autour du porteur du ballon."

Si les Gouvions ont d’abord pensé à (bien) défendre, en début de partie, ils auraient pu mener au score sur deux grosses opportunités. Burton ratait de peu la cible puis la tentative de Grommen était coup sur coup détournée par Jacquet et son défenseur Fabris. L’orage passé, Biesme s’installait dans le camp adverse mais sans réussir à inquiéter Regnier, un gardien qui ne s’est plus retourné depuis six matchs. Très rassurant dans ses sorties, il doit aussi cette stat’ à une défense que les Djobins ne sont pas près d’oublier. Un an après un mauvais souvenir à Meix, c’est encore en terres luxembourgeoises que Biesme a laissé passer sa chance. Cruel mais prévisible dans le scénario. "C’est dur à avaler car ça nous tenait tellement à cœur de monter, pour marquer l’histoire du club mais aussi pour tous les jeunes derrière", concluait Xavier Blanchard alors que le clan gouvion exultait pour fêter ce retour en D3, niveau que les hommes de Christophe Bertels avaient quitté il y a un an. Biesme espère de son côté le découvrir, mais les chances viennent de sérieusement se réduire.

"Est-ce que les 2 h 30 de car ont pesé dans les jambes ? Ou les premières chaleurs ? Difficile à dire mais contre une équipe qui avait pourtant déjà joué jeudi, on n’a pas retrouvé notre jeu, notait Olivier Defresne. Mais on prenait le dessus physiquement et je pense qu’on aurait fait la différence aux prolongations. C’est dur de perdre sur l’unique erreur de ma défense, très solide jusqu’à ce rebond mal jugé".

Tête basse, Amaury Lotte ajoutait: "C’est la désillusion totale, on a eu 70 voire 80% de la possession et on se fait crucifier sur un vieux contre. Gouvy n’a fait que dégager, c’est encore plus frustrant de perdre comme ça. C’est vrai que notre début de match n’était pas bon, on a ressenti un peu de pression durant 15 ou 20 minutes avant de retrouver la confiance et de poser notre jeu. Mais n’oublions pas nos huit victoires de suite et notre belle saison. On veut tout donner pour gagner ce dernier match."

Éprouvé, Christophe François a vécu un match compliqué. "On avait des courses de 40m à faire, parfois un peu dans le vide et on ne trouvait pas les intervalles, regrettait l’attaquant. On n’arrivait pas à combiner dans le milieu pour ensuite déclencher nos attaques. C’est dommage car si on marque rapidement, je pense qu’on peut en mettre trois ou quatre. Mais chapeau à cette équipe qui a joué avec ses armes. Il reste une petite chance de monter, on ne doit rien regretter. Oublions ce match et donnons tout face à Geer."

Encore une petite chance de monter

Alors que Gouvy jouera la finale de ce tour final interprovincial pour du beurre dimanche face à Flénu (victorieux 0-2 à Geer), chez les Biesmois, la venue de Geer dans le match des battus pourrait valoir son pesant d’or. Si La Louvière Centre ou Tubize (dans le cas où La Louvière n’obtient pas sa licence) accède à la N1, le vainqueur de Biesme – Geer rejoindra Gouvy et Flénu en D3. Mais la montée ne se fêtera pas sur le terrain dimanche, il faudra attendra la fin du tour final de D2. "J’ai connu ça avec Couvin, rappelle Olivier Defresne. Ça a moins de saveur, mais on va essayer de remobiliser tout le monde mardi et jeudi pour gagner une dernière fois chez nous. On le mérite après cette belle saison." Biesme va essayer de jouer samedi suite aux festivités des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse prévues ce week-end de Pentecôte.