Suite au succès de Vencimont face à Loyers B, on s’attendait à vivre un match serré. Ce ne fut pas le cas tant la supériorité des Vedrinois a primé. C’était le cas au repos avec un marquoir monté à 5-0 via un quadruplé de Fotia et un but de Boosten. Fallait-il encore espérer un sursaut des visiteurs ? Non. Si Sac signait le 6-0, Wouters clôturait la série après le 6-1. "On ne pouvait espérer mieux. On a gardé notre jeu mais on ne s’attendait pas à pareil scénario", confiait le capitaine vedrinois Denis Similon. "On a pris Vencimont à la gorge, ajoutait son coach Alexis Gambier. Une fois de plus, on a pris rapidement le dessus, ce qui confirme notre forme actuelle. Notre objectif ne change pas, on veut terminer le tournoi en tête. Ce dimanche, l’important était de bien débuter le match et de faire preuve à nouveau de collectif". Ce succès permettait au "célèbre" Pierre Vanpeteghem de bien fêter le succès. La séance de tirs au but prévisionnelle a aussi été gagnée par Arquet (4-3).

Tour final de P3 (Namur) Arquet B - Vencimont