Les Rochefortois prennent l’ascendant et Lambert trompe le gardien visiteur. Les Wépionnais réagissent mais se font piéger sur un tir de Wauthy. Wépion n’abdique pas et se lance à l’assaut dut but local. À dix minutes du repos, Marion, sur coup franc, relance le suspense. Au second acte, les Wépionnais mettent toutes voiles dehors. Ils obtiennent un penalty… Le gardien Loris Barbier arrête le tir de S. Guenegand mais l’arbitre le fait retirer et cette fois, Barbier doit s’avouer battu. En fin de rencontre, Wauthy est arrêté fautivement dans le rectangle. L’arbitre ne bronche pas mais sort la rouge au buteur local pour rouspétance.

"C’est une déception, lance Fabrice Collignon. On avait tout en main pour l’emporter. On n’a pas reproduit les prestations des demi-finales." Sébastien Mercier avait, lui, le sourire: "Les gars sont allés chercher ce partage au caractère."