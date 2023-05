St-Servais 13 - Aisemont 1&

Disputé devant une belle chambrée, ce derby a tenu toutes ses promesses. Après la "gueulante" poussée par leur président, les St-Servaitois ont, cette fois, bien respecté les lignes au service, pour s’isoler à 2-0 et 3-1. Sur des outres de Romuald et Sylvain Denis, les "Gadis" recollaient à 3-3. Ils ne pouvaient passer devant, suite à une livrée fautive de Gravar à 40-40 (4-3). Aisemont allait toutefois renverser la vapeur sur les livrées de Sylvain et suite aux deux services fautifs de Scaillet. Le grand milieu cédait alors sa place à Mathieu. Max Bouchat reculait au grand et Everaerts prenait le petit. Les Namurois se déchaînaient sur le rectangle pour filer au repos (7-5).