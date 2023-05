Rugby: Namur reprendra en D2 et... y visera le titre

Barrage montée D1 (Rugby) Namur - Frameries

"Je suis très content, savourait le président Frédéric Blanc, venu partager ce moment de communion avec les siens, à même la pelouse. Quel que soit le score de ce barrage, c’était déjà une belle réussite. Nos joueurs ont donné tout ce qu’ils pouvaient, dans ce match plaisant. On a montré qu’on avait notre place dans le top de la division. Oui, on repartira la saison prochaine avec le même staff. On était parti sur un projet portant sur plusieurs années avec eux et la première a confirmé qu’on avait fait les bons choix."

Du banc et des jeunes

"Ce n’est que partie remise. L’année prochaine, on visera le titre de D2", venait de conclure son coach principal, David Volant, dans son speech d’après-match. "On savait qu’on allait souffrir, car c’était évidemment très solide en face. Ils ont mis beaucoup de pression et, chaque fois qu’on leur rendait la balle, on se faisait punir. Toutes nos petites erreurs, on les a payées cash."

Outre deux pénalités manquées en début de match, les Namurois se sont aussi vus annuler un essai par l’arbitre, à 7-22. "Il a estimé que la main était en dessous. D’où je suis, c’est impossible à voir. Le score est là. Mais on a prouvé qu’on méritait d’être là, Et oui, l’objectif sera d’être champions la saison prochaine, avec un groupe qui ne changera pas beaucoup. Deux de nos joueurs arrêtent: Debock et Boon, qui va s’établir dans les Ardennes. Mais il ne faudra pas trop recruter, car on a du banc et de très bons jeunes."

Une belle apothéose

"Monter dès cette année, cela aurait été trop tôt, enchaînait le capitaine, Clément Meurisse. Là, on vient d’affronter une équipe du bas de tableau de la D1 et on s’est pris 34 points. Maintenant, sur un match, tout peut toujours arriver. Le but, cette saison, c’était le Top 6 et on a fini deuxième. Ce qui nous a donné la possibilité de nous confronter à un adversaire plus fort. Frameries est en D1 depuis longtemps, cela se ressentait au niveau de l’expérience, de la gestion des temps forts. Ils savaient faire le dos rond quand il le fallait. Ce qui a fait la différence ? L’intensité physique, la vitesse de jeu, quelques lacunes techniques chez nous. On avait quelques absents, aussi. Mais je suis très fier de l’équipe, qui a tout donné aujourd’hui. Rien que pour cela, ce n’était que du plaisir. Une vraie apothéose de cette belle saison."