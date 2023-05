Planois a fait le plein à Villers-le-Gambon

Balayé par Mont-Gauthier une semaine plus tôt, Planois a remis les pendules à l’heure, en revenant avec les trois points de Villers. "On s’est fait peur, avoue Benjamin Haubruge. C’est une excellente opération car, après la défaite contre les Rochefortois, on avait perdu espoir."

En visite à Fontaine, Mont-Gauthier a signé une belle performance. "On a mal démarré, suite à des erreurs dans les moments importants, confie Christian Schmit. Mené 4-1, on a corrigé le tir et, sur le rectangle, Nicolas Schmit au fond et Alexis Perveux au grand ont bien répondu. Nous avons ainsi renversé la vapeur à 5-7. La reprise fut disputée et, à 9-10, on a mieux respecté les lignes. Benoît Halin, qui a remplacé Abel Perveux, a repris le fond pour conclure. Si cette victoire ne compte pas pour la Balle du Gouverneur, on la voulait."

Battu sur le fil par Clermont jeudi, Warnant a redoré son blason en s’imposant à Pironchamps. "Alors que nous étions menés 10-8, on n’a rien lâché et, sans pression, nous avons coiffé les Farciennois sur la ligne, précise Carl Dombret. Une mention spéciale à Kenzo Lecocq, le fils de Rodrigue. Après le premier tour de livrée, il a remplacé Olivier Gilon, qui s’est blessé. Il a remporté tous ses jeux. À 12-12, il a assuré sur le tamis et fouetté entre les perches."

Senzeilles s’est fait peur à Vodelée. À 12-12, 40-40, les Cerfontainois ont profité d’une livrée fautive de Mine pour empocher le jeu décisif.