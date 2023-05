Mont-Gauthier qualifié pour la phase finale

Aisemont, qui avait fait le choix de laisser Romuald Denis sur le banc, a offert une belle réplique à Galmaarden, pensionnaire de l'élite. Gravar prenait le grand milieu et Kindermans, le petit milieu. Les Gadis loupaient le début de lutte et multipliaient les envois hors cadre. Les Brabançons flamands, plus efficaces au contre-rechas, s'isolaient à 0-5. Defever servait trois balles dans le public et permettait aux Aisemontois de débloquer le compteur pour revenir à 3-7, au repos.