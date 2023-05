Après le partage des deux premiers jeux, les Walhérois, plus adroits dans les petits coups, alignent quatre jeux de rang (1-5) pour ensuite mener 3-7 à l'entracte. Grâce à Mansour au fond et Dufour à l'envoi, ils inscrivent 4-11 et 5-12 avant de perdre in extremis le bénéfice du carton plein (6-13). Maubeuge, qui s'alignait sans Douilly, multiplia les erreurs au tamis.

Saint-Servais 7 - Sart-en-Fagne A 13

Supérieurs sur le rectangle, les Anciaux, Thiry et Degrande prennent un départ de choix: 1-5. Les Namurois profitent d'une baisse de régime de leurs invités pour atténuer l'écart (3-5 et 4-7). A 3-6, J. Dhyne double Gillard. Avec Charlot en vue au rechas, les Namurois accrochent l'unité à 6-10 avant de s'incliner 7-13.

Purnode 13 - Sart-en-Fagne B 5

Les "Brasseurs", avec Macor impérial dans tous les compartiments, empoignent la lutte à bras le corps et s'isolent au repos à 7-2. Plus précis malgré un vent contrariant, ils filent à 10-5. Les François, Lurkin, Denis, Cat et Macor font la différence à la livrée pour entériner leur première victoire collective assaisonnée d'un carton plein.

Thy-Thuillies 5 - Havrenne 13

En respectant davantage les limites à l'envoi, les Rochefortois s'isolent à 2-7. Le second acte est du même acabit. Les Grégoire (Hautot à 4-11), Lavis, Bihay, Jaumotte et Frérotte livrent une lutte référence avec les trois points dans leur escarcelle.

St-Servais 13 - Clermont 6

Après le partage des quatre jeux initiaux, les St-Servaitois, emmenés par Dhyne, Charlot et Lelièvre au rechas, prennent leur envol (6-2, 7-3). Supérieurs à la frappe avec le retour de Cornille, les Namurois s'approchent du carton plein à 11-5. Les visiteurs Westyn et Delcourt sauvent la mise.

Maubeuge 13 - Meux 8

Sous la houlette de T. Chalmon, souverain sur le rectangle, Maubeuge inflige aux Meutis, inexistants à la frappe, leur premier revers.

Les jeux sont partagés jusque 5-5. Ensuite les Bruyérois, en débandade, perdent cinq jeux blancs d'affilée avant de sauver l'unité à 10-6. Malgré deux orteils fracturés, Troonen fut le seul à tirer son épingle du jeu au second time.

Miavoye 13 - Purnode 6

Les échanges furent équilibrés jusque 4-5 avec en exergue Macor au rechas chez les visiteurs qui rivalise avec N. Pairoux.

Ensuite les Walhérois, sous la conduite de la paire Pairoux-Merveille, provoquent la cassure à 7-4 et 10-5 avant de concéder un point (13-8).