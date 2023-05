Ce Malonne-là y est allé avec le cœur et les tripes. Et a réservé au pauvre RFC Surice B une solide douche froide par temps chaud. 0-2 par Maxime Hontoir après 17 minutes de jeu ! Puis 0-3 et 0-4, en deuxième période par Arnaud Mantia et Antoine Huppertz.

Malonne B monte en P3 ©EdA

Anseremme 3 - Petit-Waret B 4

Si les visiteurs dominent le début de match, il faut attendre la 20e pour l’ouverture du score. Juste avant la pause, Moreira égalise sur un centre venu de la droite de Brosteaux. À la reprise Henrotte permet à Anseremme de repasser devant. Moreira loupe ensuite l’égalisation. Une égalisation qui tombe des pieds de Thonne à quinze minutes du terme. Gerboux place Anseremme devant d’un coup de tête, mais Petit-Waret recolle au score via Dago. Dans une fin de match animée, les visiteurs arrachent la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Henrotte. Anseremme touchera encore le poteau en fin de partie et termine la rencontre à dix avec l’exclusion de Bah.