Le décès de Louis Gemine, ancien président d’Hemptinne-Eghezée

Louis Gemine est décédé ce dimanche à l’âge de 77 ans. L’administrateur-délégué forvillois d’Hydrocar, société basée à Flawinne, a été le président d’Hemptinne, qu’il a promu à l’échelon national sur le célèbre "plan incliné" des "Jaune et Noir", avant de fusionner (1991) avec Eghezée pour créer l’ACHE (Association des Clubs Hemptinne-Eghezée) qui évolua en D3 nationale avec ambition, jusqu’à devenir le voisin rival de l’UR Namur. Avec sa bonhomie, Louis Gemine savait être une main ferme dans un gant de velours, sa retenue n’avait d’égal que son attention pour ses hôtes. Avec ses amis Richard Péture et Louis Poskin, ils formaient un trio particulièrement truculent au stade Rubay. A sa famille et à ses proches, plus particulièrement à Stéphane son fils et Marie-Rose son épouse, notre journal présente ses condoléances émues.