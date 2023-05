14-16, 22-16, 2-17, 20-19

CINEY: T.Henin 3 (1x3), A.Balthazar 7, Laroche 10 (2x3), Gauthier 0, De Jaeghere 13 (1x3), Baerts 4, H.Henin 5 (1x3), M.Balthazar 13, Lambert 4, Bourgeois 0.

FRAIRE-PHILIPPEVILLE: Detraux 10 (1x3), M.Coppens 3 (1x3), S.Coppens 0, Beaurir 11, Leclere 9 (1x3), Marquet 6, Sibille 8, Yanga 6 (1x3), Delahaut 15 (1x3), Charles 0.

Les Cinaciens repartent sur les mêmes bases que la première manche. Les frères Balthazar mettent les Bleus sur orbite (8-2) forçant Nicolas Demande à craquer un temps mort. Cette fois, le message est reçu et sur deux interceptions, coup sur coup, les Philippevillains reviennent dans la partie. Detraux d'un trois points met les "Rouges" aux commandes (12-14) puis un joli pick and roll entre Sibille, auteur d'une belle entrée, et Beaurir à l'assist, ponctue ce premier quart (14-16). Les troupes de Nicolas Demande poursuivent leur effort en montant l'écart à 16-21 sur une bombe du shooteur attitré, M.Coppens. Ce qui fait réagir des Condrusiens qui n'arrivent pas à reproduire leur performance de l’aller. Sous la houlette de De Jaeghere, T. et H. Henin enfilent deux perles. En quelques minutes, le score passe de 23-26 à 34-26. Ciney est dans le coup mais les Frairois les empêchent de réaliser le break avant le repos avec un gros travail du duo Beaurir-Sibille (32-36). La seconde période monte en intensité tant dans les tribunes, où les deux kops augmentent les décibels, que sur le terrain où la partie devient de plus en plus physique. Et à ce jeu-là, les Philippevillains sont les plus forts. En cadenassant la raquette et en réduisant leur adversaire au silence (ou presque), c'est un cinglant 2-17 qui est placé en 10 minutes. La jeunesse frairoise fait le boulot et même sans Detraux, sanctionné d'une technique pour rouspétance et d'une 4e faute personnelle. C'est 38-49 avant le dernier quart. Si Ciney retrouve ses automatismes offensifs avec Laroche qui trouve enfin l'anneau, le leader du championnat ne faiblit pas et reproduit le scénario de Malonne : 58-68, les deux équipes s'expliqueront lors de la belle de ce mercredi 20 heures.

"Un peu de stress"

"Difficile de s'imposer quand on n’inscrit que 2 points sur un quart, râle l'entraineur condrusien, Pierre-Yves Delveaux qui était privé de Vandescure, malade. Mais Fraire a mis l'intensité qu'il fallait. Mes joueurs étaient un peu stressés, c'est sûr, il y avait du monde. Certains joueurs n'ont pas eu le même rendement que d'habitude." "A la mi-temps, je leur ai dit, que ça peut très vite aller dans notre sens, plutôt qu'aller dans leur sens, souligne le coach frairois, Nicolas Demande. Mais un grand coup de chapeau à mes joueurs qui ont répondu présents à chaque montée sur le terrain. La clé de la belle? La défense!"