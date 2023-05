Les Cinaciens avaient frappé un grand coup lors de la manche inaugurale de la finale des play-off de P1 en allant s’imposer 48-75 mardi soir à Fraire-Philippeville. Mais, comme en demi-finale, s’incliner chez eux au game 1 n’a pas découragé les Frairois. Lors de leur déplacement dimanche à Ciney, ils ont remis les pendules à l’heure et les équipes à égalité en remportant la deuxième manche 58-68 sur le parquet cinacien. Il y aura donc une troisième et dernière manche afin de déterminer le champion de l’élite provinciale masculine. Une belle qui se jouera mercredi soir (20h) dans le hall de Philippeville. Le RBC Ciney y repartira avec la ferme intention de réitérer le résultat de mardi passé pour signer un triplé historique après les titres des deux équipes condrusiennes en Régionale 1 (Dames et Messieurs). Le BC Fraire-Philippeville s’appuiera une nouvelle fois sur le soutien de son fervent public pour répéter le scénario de la demi-finale, jouée aussi en 3 matches contre Malonne.