Saint-Servais-Aisemont: duel des frères Bouchat

Avec un seul succès au compteur, les promus d'Aisemont, qui visent le top 8, ne peuvent se permettre de musarder en chemin. "Chez un concurrent pour le top 8, on visera la victoire. Si sur le tamis, on a les atouts pour rivaliser avec les Namurois, sur le rectangle on se cherche encore. Il nous faudra respecter les lignes sans quoi on sera mangé tout cru."

En N3, Saint-Marc, qui signe un début de saison exceptionnel, offre l'hospitalité à Presgaux avec l'objectif de préserver son brevet d'invincibilité.

Villers-le-Gambon, qui reste sur deux revers de rang, accueille Planois qui vise la qualification pour la balle du Gouverneur. Avec le retour de Michaël Fouarge au fond, les Villersois devront se montrer plus performants sur le rectangle pour stopper l'hémorragie.