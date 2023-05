Les Cinaciens ont passé un message ce mardi soir en venant s'imposer de 27 points (48-75) à Philippeville où le scénario du game 1 face à Malonne est revenu dans toutes les têtes des supporters de la Cité Vauban . "Limité cette équipe de Fraire à 48 points chez elle et l'emporter de près de 30 points, ce n'est pas donné à tout le monde, nous les avons mangé sur ce match, avoue le coach cinacien, Pierre-Yves Delveaux qui ne s'enflamme pas pour la suite. Après, cela ne reste que 1-0". Le mentor condrusien en profite également pour rappeler à certains détracteurs que les "renforts" de R1 font partie intégrante du noyau de la première provinciale. "Depuis le début de saison, ces cinq joueurs jouent et s'entraînent avec nous."

Pour le jeune Lenny Vandescure (19 ans), ce sont des premiers play-off réussis avec une très belle performance pour cette première manche (14 points). "Il faut rester concentré tout au long de la série, souligne-t-il. Pour ma deuxième année en P1, je découvre cette ambiance des play-off. Et chapeau aux supporters de Fraire, ils sont très bruyants et le club peut être fier d'être soutenu de la sorte."

Vite sifflé à 3 fautes personnelles, le jeune Vandescure peut compter sur un coaching staff (Yohan Balthazar et Eddy Vandescure étaient présents sur le banc) de qualité pour le guider de la meilleure manière. "Ils m'ont dit de rester concentré et de ne pas baisser l'intensité, juste faire attention. C'est rassurant aussi pour nous les joueurs, d'avoir cette aide."

Une nouvelle fois, les "Rouge et Noir" sont au pied du mur dans ces play-off où malgré l'avantage du terrain, ils se retrouvent à 0-1 dans la série. "Notre entame de match est mauvaise où on laisse des rebonds à Ciney et on commet des erreurs défensives que nous n'avons pas l'habitude de faire, admet l'entraîneur frairois, Nicolas Demande. Et pourtant de -18, nous avons la réaction pour revenir à -4. Malgré de grosses défenses, les Cinaciens parviennent à inscrire des shoots difficiles pour repartir avec une belle avance au repos. On a perdu beaucoup d'influx et en seconde période, Ciney fait le break." Ce n'est pas pour autant que les Philippevillains abandonnent l'idée de titre. "Nous devrons trouver les solutions pour réagir et pouvoir rejouer à la maison. Nous l'avons fait contre Malonne, les gars l'ont prouvé qu'ils sont capables de le faire."