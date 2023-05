Une montée à portée de main

La situation semble plus claire du côté des "Biwacks", qui n’ont pas encore désarmé et partiront en région mosane, le couteau entre les dents. "Nous étions seize à l’entraînement mardi", confirme le T1 Nicolas Marino, bien décidé à marquer sa première année comme coach du sceau de la montée. "J’ai pris quelques renseignements qui peuvent m’être utiles. Notre objectif est simple: la victoire dès ce dimanche. Ce ne sera pas facile mais, ne laissons plus passer notre chance", conclut le coach andennais, qui prendra le car avec ses troupes et supporters pour rejoindre l’antre des "Abeilles".