C’est un événement historique pour le club, c’est vrai. Au niveau du comité, il y a beaucoup de préparatifs et une grande mobilisation. Quant à nos joueurs, on essaie qu’ils gardent la tête froide et ne se mettent pas trop la pression. Tout le foin fait autour de ce match va inévitablement les perturber, mais c’est à nous de faire en sorte qu’ils se sentent le plus à l’aise possible.

Votre dernier match, qui avait validé votre ticket pour ce barrage, remonte à cinq semaines. Comment gérer une telle attente ?

C’est très long, en effet. On a disputé un amical la semaine passée, contre les U21 du ROC. Surtout pour donner du temps de jeu à ceux qui revenaient de blessures ou n’avaient pas joué la dernière rencontre. Ce n’était donc pas notre équipe-type, mais tout le groupe était présent et a pu se rendre compte de ce qui nous attendait ce dimanche, contre un adversaire de D1. Et on peut dire que cela a remis les pendules à l’heure, car on s’est pris une marée.

Vous avez donc surtout préparé ce choc entre vous ?

On a travaillé en vase clos, en s’entraînant sur le terrain, mais aussi en passant pas mal de temps à regarder des vidéos de Frameries, pour déceler comment on pourrait les contrer et trouver les espaces pour scorer. On a essayé de mettre tout cela en place. On verra ce que ça donnera.

Ce sera bien l’ex-coach de Namur sur le banc visiteur ?

En fait, non. Simon Marotte et son staff ont été virés après la défaite lors du dernier match de la phase classique. Ils ont donc travaillé, pendant cinq semaines, avec un nouveau coach, choisi en interne et qui a ramené du monde. Mais on s’attend à une grosse équipe en face, c’est sûr.

La vôtre a-t-elle une petite expérience de ce genre de duel ?

Pas vraiment, car elle très jeune. On a un centre, qui a évolué en D1, mais la majorité n’ont jamais vécu de matchs aussi importants. Mais nos jeunes ont de belles capacités. Et, à part deux gars retenus à l’étranger, tout l’effectif sera là. Notre saison est déjà réussie. On n’espérait pas aller si loin (NDLR: le club visait les play-off, dont l’annulation a été confirmée par la CBAS). Remporter ce barrage, ce serait la cerise sur le gâteau. On va voir si on est capable d’aller se frotter à l’élite.