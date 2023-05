WÉPION: retours: Calay et Evrard ; blessé: Guenegand (genou) ; suspendu: Wauthier ; incertain: Salfi.

Après avoir écarté Gedinne, aux tirs au but, et Petigny, Rochefort B retrouve son terrain d’Eprave pour la première manche de cette finale pour la montée. "On devrait vivre un beau match, car les Wépionnais privilégient le beau football", souligne Grégory Servais, le joueur-entraîneur, qui pourra compter sur son capitaine Alan Pierard. On nous colle l’étiquette d’ultrafavoris, mais pour moi, c’est du 50-50. Les Wépionnais ont écarté Ligny, le favori de la série A. Notre saison est d’ores et déjà réussie, mais on va tout donner pour décrocher le précieux sésame. L’appétit vient en mangeant."

Pour les "Fraisiers" de Sébastien Mercier, vainqueurs d’Aische B et de Ligny, cette double confrontation résonne déjà comme un succès. "Mais ce match va laisser des traces dans les organismes, prévient le T2 Thomas Evrard. Nous avons dû gérer la fatigue pour arriver le plus en forme possible ce dimanche. Nous prenons match par match, contrairement à notre adversaire qui, lui, a calculé afin de faire redescendre plusieurs éléments de son équipe A. C’est de bonne guerre, même si nous aurions préféré que cela n’arrive pas. C’est la preuve que Rochefort veut absolument monter. Par conséquent, il sera le favori de cette double confrontation."